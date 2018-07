Esercito, ricostituita dopo 25 anni l’associazione nazionale dell’Arma di fanteria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A Palermo presso la caserma Ruggero Settimo dopo oltre 25 anni di assenza si è ricostituita l’associazione nazionale dell’Arma di Fanteria, l’Associazione ha l’obiettivo di creare un gruppo coeso pronto a sposare i principi dello statuto. Ma ecco per voi un breve cenno sull’Arma di Fanteria: L’Arma di Fanteria si compone di cinque specialità e più precisamente: Granatieri, Bersaglieri, Alpini, Paracadutisti e Lagunari. La storia della Fanteria italiana coincide, sostanzialmente, con la storia dell’Esercito Italiano. E non può essere diversamente se la Fanteria è chiamata la “Regina delle Battaglie”. Caratteristiche e Finalità dell’Associazione: L’Associazione Nazionale del Fante è apolitica e apartitica, senza fini di lucro. Essa ha carattere esclusivamente patriottico, morale e culturale. Le sue finalità principali sono: l’amore e la fedeltà alla Patria, la glorificazione dei Fanti caduti nell’adempimento del dovere, perpetuandone la memoria, l’esaltazione delle glorie dell’Arma, il rafforzamento dei vincoli di fratellanza e di solidarietà fra tutti i Fanti, in congedo e in servizio, l’assistenza ai Soci, la collaborazione con le altre Associazioni d’Arma, la promozione e la partecipazione ad attività di volontariato per il conseguimento di obiettivi assistenziali, sociali, culturali, sportivi, umanitari e, infine, anche ludici.

I soci dell’Associazione Nazionale del Fante si distinguono nelle categorie di effettivi, ovvero i militari in congedo e in servizio dell’Arma di Fanteria e relative Specialità e sono coloro che, anche se di altra Arma; Servizio o Corpo Armato dello Stato vi abbiano prestato o vi prestino servizio in “posizione organica”; Patronesse, cioè la componente femminile, non militare, di supporto e collaborazione con gli Organi dell’ Associazione. Possono farne parte Signore che dimostrino attaccamento al Sodalizio, di cui condividono anche operativamente le finalità; Amici del fante, coloro che simpatizzano per l’Associazione ma che, non essendo fanti, mancano dei requisiti di servizio richiesti per farne parte come soci effettivi.

L'Arma "Regina delle Battaglie", la Fanteria, con migliaia di soldati durante gli immani conflitti bellici del XIX e XX secolo che dedicarono la vita alla libertà ed alla indipendenza della Patria: molti non tornarono. Ad essi, il nostro sempre commosso e deferente omaggio. Particolarmente memoriamo i combattenti di Fanteria della prima guerra mondiale, la "Grande Guerra", di cui molte migliaia, la maggioranza, provenivano dalla nostra terra di Sicilia: dalle pietraie del Carso, dall'Isonzo, dal Piave, dalle montagne del nord est i Fanti d'Italia sono ancora vivi e gridano: Presente! Non muore mai chi ha il ricordo dei propri cari. Nella seconda guerra mondiale, più truce e feroce, molti altri fanti combatterono e perirono: tra essi ci è caro ricordare i "grandi" della Milizia Territoriale, oltre ai reggimenti di stanza in Africa, nei Balcani, in terra metropolitana. Anche fra loro, molti non tornarono. Chi tornò rimase con l'animo "segnato" per tutta la vita, nel bene e nel male. Noi siamo cresciuti nel ricordo dei Fanti e non dimentichiamo che il terzo Capo dello Stato dell'Italia unita, il Re Soldato Vittorio Emanuele III, scelse di militare in Fanteria, contrariamente alla tradizione sabauda, fante tra i fanti nelle giogaie del conflitto 1915-18. Anche la Repubblica Italiana ha onorato l'Arma di Fanteria nei suoi settanta anni di vita: missioni militari di pace in paesi esteri come nel territorio metropolitano per la difesa dei cittadini, lo dimostrano. Diversi sono stati i Presidenti della Repubblica vicini alla Fanteria che vollero il rilancio della propaganda patriottica.

Chi fosse interessato ad iscriversi, può farlo inviando una mail ad: assofantepalermo@gmail.com oppure tramite il numero ‪3601002424‬ (anche con WhatsApp). I soci saranno autorizzati a fregiarsi con lo stemma identificativo dell’Arma e potranno indossare durante le manifestazioni istituzionali i capi indicati nello statuto. La Sezione AssoFante di Palermo, tra l'altro, svolgerà per gli associati attività di consulenza per la eventuale concessione della “Carta Esercito”, direttamente al Ministero, usufruendo così della possibilità di accedere e godere di numerosi vantaggi presso Circoli e strutture militari di tutta Italia.