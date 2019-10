"Comportamento antisindacale": accolto il ricorso dell'Assostampa contro il Tgs

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il giudice del lavoro del Tribunale di Palermo Paola Marino, con decreto del 7 ottobre 2019, ha accolto il ricorso per comportamento antisindacale, promosso dall’Assostampa Siciliana e dalla sua sezione di Palermo, con l’assistenza legale dell’avvocato Roberto Croce, contro la Tgs Spa consistito nell’avere omesso di avviare la concertazione sulle ricognizioni delle posizioni retributive dei redattori in occasione del contestato passaggio dal Cnlg Fnsi-Fieg al Cnlg Fnsi-Aeranti Corallo.

Nel provvedimento il giudice ha ordinato a Tgs di invitare l’Assostampa, entro e non oltre il termine di 10 giorni, a un incontro per concertare le predette condizioni. Il giudice ha ordinato alla società Tgs la cessazione delle condotte antisindacali e la rimozione dei loro effetti. L’Assostampa regionale e provinciale, in accordo con la Fnsi, esprimono soddisfazione per l’accoglimento del ricorso e confermano l’impegno a fianco dei giornalisti di Tgs impegnati nella vertenza con l’azienda.