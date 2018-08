Una macchia rossa per Libero Grassi: "Ferita aperta, ma non per tutta la città"

Una cerimonia per ricordare l'omicidio dell'imprenditore Libero Grassi, ucciso in via Alfieri il 29 agosto 1991 dal clan Madonia per aver denunciato pubblicamente le richieste di pizzo, si è svolta sul luogo dell'omicidio. Nella strada, nel centro della città, alle sette e mezza di mattina, Grassi venne ucciso con quattro colpi di pistola mentre andava a piedi al lavoro, nella fabbrica Sigma. Questa mattina nel luogo dell'assassinio ci sono i figli dell'imprenditore Alice e Davide, il nipote Alfredo, l'ex presidente del Senato Piero Grasso, il sindaco Leoluca Orlando e il prefetto Antonella De Miro e i giovani di Addiopizzo.

"Le ferita è ancora aperta, certamente lo è per la famiglia e per una parte di Palermo. Non per tutta la città, per come stanno andando le cose, le denunce sono infatti ancora troppo poche". Questo ha detto la figlia di Libero, Alice. Un cartello appeso al muro denuncia la condizione di solitudine del padre, abbandonato dai suoi colleghi e dalla politica, e a terra un macchia rossa realizzata con lo spray. "Molti continuano a pagare - aggiunge - mio padre ha dato un esempio, sono nate delle associazioni antiracket, un movimento che si è diffuso, tanti passi sono stati fatti, ma molto deve essere fatto". Per Alice, Palermo "deve ancora dire davvero basta e deve recuperare un senso di comunità".

Alla commemorazione, come ogni anno, ha partecipato anche l'ex Presidente del Senato Pietro Grasso. "Io ho un ricordo personale di Libero Grassi - ha detto Grasso - ma quello che più colpisce dell'imprenditore è il suo ricordo pubblico, quando con la sua lettera e le sue apparizioni pubbliche ha fatto nascere il problema della solitudine dell'imprenditore a Palermo, abbandonato da tutti gli altri imprenditori, anche dalla politica locale. E tutto ciò lo ha portato alla morte. Dobbiamo mantenere la memoria - conclude Grasso - per continuare la lotta al pizzo che a Palermo è ancora in atto, anche se ha avuto molti successi. Io da Procuratore di Palermo ricordo ancora la nascita dell'associazione Addiopizzo".

"Era scomodo perchè lo Stato aveva il volto della mafia", ha detto invece Orlando. Numerose le iniziative in programma oggi tra dibattiti e tavole rotonde. Ma anche la seconda edizione della "Vela per l'inclusione sociale".