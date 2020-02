Riconoscimento "mondiale" per un ricercatore dell'università di Palermo

Il ricercatore Aim (Attrazione e Mobilità Internazionale) Alberto Di Matteo, del dipartimento di Ingegneria, ha ottenuto il riconoscimento di “Early Career Editorial Board Member” (ECEB) per la rivista “Asce-Asme Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part B: Mechanical Engineering”.

Il riconoscimento, conferito a seguito di una selezione su scala internazionale, viene assegnato a due giovani ricercatori che abbiano ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca da un massimo di tre anni. Di Matteo ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2016 della “Dinamica delle Strutture” presso l’Università degli Studi di Palermo con tutor accademico la professoressa Antonina Pirrotta, avendo anche ricevuto il Premio GADeS 2018, come autore della migliore tesi di dottorato su temi di ricerca relativi “Dinamica e Stabilità”.

Il programma di “Early Career Editorial Board” (ECEB) mira a fornire un percorso rapido per giovani ricercatori interessati a seguire una posizione editoriale all’interno delle riviste afferenti alla “American Society of Civil Engineers” (ASCE) e “American Society of Mechanical Engineers” (ASME), prestigiose associazioni americane nell’ambito della Ingegneria Civile e della Ingegneria Meccanica.