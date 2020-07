Ricettazione di auto di lusso, 8 arresti: sequestri anche alla Motorizzazione di Palermo

Un'organizzazione dedita al riciclaggio e alla ricettazione di auto è stata scoperta e smantellata dalla polizia a Taranto, 53 persone sono indagate e di queste otto sono state arrestate. Le indagini portano però fino a Palermo. Sono stati infatti sequestrati fascicoli di "nazionalizzazione di autovetture" anche presso la Motorizzazione civile. Stessa cosa a Napoli e Lecce.

Gli arrestati risiedono tra Taranto, Lecce, Bari e Napoli e rispondono di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e ricettazione di numerose autovetture di alta gamma commerciale.

Gli indagati, secondo la polizia, utilizzavano il metodo della "falsa nazionalizzazione". In pratica sarebbero stati utilizzati dati apparentemente genuini di vetture circolanti in altri Paesi comunitari per procedere alle nuove immatricolazioni in Italia con l'utilizzo di documenti di circolazione estera contraffatti.