Peschereccio disperso, il sindaco di Terrasini: "Marinai aspettavano fine lockdown per lavorare"

Sono riprese all'alba di oggi le ricerche del peschereccio disperso nel tardo pomeriggio di ieri nello specchio di acqua antistante San Vito Lo Capo, nel Trapanese, con tre persone a bordo, un padre con il figlio e il cugino. Il peschereccio "Nuova Iside" è partito da Terrasini e dopo qualche ora è partito il may-day via radio. Da ieri soffia un forte vento di scirocco nella zona.

La Capitaneria di porto - che ha subito inviato due motovedette della Guardia costiera - sta setacciando lo specchio di mare da Ustica a San Vito Lo Capo, ma finora senza esito. Alle ricerche partecipa un elicottero HH-139A dell'82° Centro Sar (Ricerca e Soccorso) del 15° stormo dell'Aeronautica militare, decollato nella notte dall'aeroporto di Trapani.

"Aspettavano la fine del lockdown per potere ricominciare a lavorare e portare il pane a casa - ha detto all'Adnkronos Giosuè Maniaci, sindaco di Terrasini -. Invece alla prima uscita il forte vento di scirocco li ha messi in difficoltà. Siamo tutti molto preoccupati. Sono marinai esperti, tutti appartenenti alla stessa famiglia. Padre, figlio e cugino forse però non aspettavano questo cambio del vento così. Sono usciti solo per la voglia di lavorare e sono stati sfortunati".