"Presto, 3 persone rischiano di affogare": ricerche in mare ad Altavilla Milicia

Ricerche in mare per tre dispersi ad Altavilla. I militari della guardia costiera e i sommozzatori dei vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina nello specchio d’acqua compreso tra il Lido Sporting e Torre Normanna a seguito della segnalazione fatta da un passante: “Presto venite, rischiano di affogare”. Da circa due ore tre motovedette della capitaneria di porto di Palermo e due unità del 115 stanno battendo palmo a palmo la zona. Sino ad ora però le ricerche, che saranno estese almeno sino al pomeriggio, non hanno dato alcun esito.

(Articolo in aggiornamento)