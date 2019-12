Raccolgono più di mille ricci di mare, ma vengono sorpresi dai carabinieri: denunciati

Raccolgono ricci in mare a Favignana e finiscono nei guai. I carabinieri dell'isola trapanese hanno deferito in stato di libertà tre palermitani. E' successo ieri. Nel mirino sono finiti un 40enne (R.P. le iniziali), F.P. (31) e A.B. (28). Sono tutti e tre nati e residenti a Palermo. Sono accusati di aver raccolto ricci in un'area marina protetta.

I carabinieri sono entrati in azione nel corso di un servizio di controllo del territorio: arrivati nei pressi di Cala Rotonda, i militari sono stati attratti da un’auto che era parcheggiata sul ciglio della strada. Poco distanti, ben nascosti in un'insenatura della scogliera c'erano i tre palermitani, che sono stati sorpresi mentre erano intenti a "spaccare" i ricci e conservare le uova dentro dei bicchieri di plastica (i carabinieri ne hanno trovati 39 già pieni). Oltre ai bicchieri i militari hanno sequestrato (e poi rigettati in mare) oltre mille ricci.