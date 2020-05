Asp, a giugno riprendono le vaccinazioni: riaprono quattro ambulatori

Da lunedì 1 giugno riprenderanno regolarmente in tutto il territorio dell’Asp di Palermo le attività vaccinali. A comunicarlo è la stessa azienda sanitaria provinciale con una nota. Saranno aperti tutti quei centri, si legge, che assicurano il rispetto delle norme di sicurezza previste dalle disposizioni nazionali e regionali, a cominciare dal distanziamento sociale. In città ai 4 centri, già aperti in precedenza, se ne aggiungeranno altri 4 portando così a 8 il numero complessivo delle strutture che assicureranno le vaccinazioni. Sarà obbligatoria la prenotazione che potrà essere fatta telefonicamente (negli orari di apertura dei centri) o tramite posta elettronica.

Un operatore registrerà i dati e l’utente sarà, successivamente, ricontattato telefonicamente o per mail ricevendo comunicazione di giornata ed orario dell’appuntamento. Per entrambe le modalità dovranno essere fornite dai cittadini: dati anagrafici dell’utente da vaccinare; se minorenne, dati anagrafici del genitore (o tutore); tipologia della vaccinazione; numero di telefono mobile; indirizzo di posta elettronica. Questi i centri aperti nel Distretto di Palermo con a fianco i contatti per le prenotazioni: centro di vaccinazione Pallavicino 091.7032379-091.7032382, pallavicino@asppalermo.org; Aragonesi 091.7034845, aragonesi@asppalermo.org; Pietratagliata 091.7034698- 091.7034699, pietratagliata@asppalermo.org; Settecannoli 091.7034590, settecannoli@asppalermo.org; Arenella/Albanese 091.7036648, arenella@asppalermo.org; Arcoleo 091.7037237, guadagna@asppalermo.org; Casa del Sole 091.7035100, casadelsole@asppalermo.org; Turrisi Colonna/Cusmano; 091.7032285 turrisicolonna@asppalermo.org; Monreale 091.7032285, monreale@asppalermo.org; Villabate 091.7032285, villabate@asppalermo.org.

Le vaccinazioni saranno praticate tutte le mattine (dal lunedì al venerdì) dalle 8.30 alle 14 e nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle ore 15 alle 17.30. I Centri di Pallavicino, Pietratagliata ed Aragonesi saranno aperti anche la mattina del sabato. Saranno consentiti 25 accessi la mattina e 15 il pomeriggio. Per evitare assembramenti gli utenti dovranno scrupolosamente osservare il rispetto dell’orario previsto dalla prenotazione. I minori entreranno nella struttura accompagnati da un solo congiunto. Si potrà accedere solo se muniti di mascherina. Da lunedì prossimo sarà nuovamente operativo anche l’ambulatorio vaccinale per i viaggi internazionali di via Carmelo Onorato 6, al quale si potrà accedere, previa prenotazione all’indirizzo di posta elettronica: profilassimalattieinfettive@asppalermo.org.