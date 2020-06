Le biblioteche a Palermo rinascono con nuove regole: anche i libri in quarantena

Riaprono, anche se con ingressi contingentati e su prenotazione, le biblioteche e i siti culturali del Comune. Dal 29 giugno si potrà accedere alla Biblioteca centrale di Casa Professa, alle biblioteche decentrate e all'Archivio storico. Infine l'Ecomuseo del Mare aprirà dal 1 luglio e la Galleria di Arte Moderna aprirà venerdì 3 luglio. Ultimo ad aprire sarà il complesso di Santa Maria dello Spasimo, i cui orari saranno comunicati nei prossimi giorni.

"In ottemperanza alle disposizioni ministeriali contenute del Dpcm “Fase 3” ed in linea con quanto previsto dal documento programmatico della Giunta comunale "Palermo SiCura" - spiegano dal Comune - l'accesso ai vari siti sarà consentito ad un limitato numero di persone alla volta, tramite prenotazione".

"Anche i nostri numerosi siti e le nostre biblioteche tornano lentamente alla vita - afferma l'Assessore Darawsha - con le necessarie misure precauzionali. Credo importante sottolineare che oltre alla apertura fisica degli spazi che è già un'ottima notizia, riprende anche in tutta sicurezza il servizio di prestito dei volumi, tanto apprezzato soprattutto nelle biblioteche decentrate". I volumi in prestito saranno sottoposti, su indicazioni dei responsabili della sicurezza, ad una quarantena di 3 giorni, con stoccaggio separato rispetto agli altri libri.

Di seguito, gli orari di apertura dei siti e delle biblioteche e i relativi indirizzi email per la prenotazione.

GAM ed Ecomuseo del Mare - museispaziespositivi@comune.palermo.it

Orario di apertura GAM da martedì a domenica ore 9.30-13.30

Ecomuseo da martedì a domenica 8.00-18.00

Biblioteca Casa Professa – Archivio Storico – Biblioteche Decentrate (Piccolo Principe – Brancaccio – Pallavicino – Palazzo Tarallo –

Borgonuovo) / bibliotechearchiviospazietno@comune.palermo.it

Le seguenti biblioteche e archivi:

Archivio storico comunale, Via Maqueda 157

Biblioteca "L. Sciascia", Piazzetta Brunaccini, 1

Biblioteca decentrata di Brancaccio, Via S. Ciro, 19

Biblioteca decentrata di Borgonuovo, Largo Pozzillo,7

Biblioteca decentrata di Pallavicino, Via G. Spata,20

Biblioteca "G.Pitrè" a Palazzo Tarallo, Via delle Pergole,74: saranno aperte al pubblico il lunedì, martedì. giovedì, venerdì dalle 8.30 alle 17.30; il mercoledì dalle 8.30 alle 17.30

La Biblioteca per bambini e per ragazzi "Il Piccolo principe", in cortile Scalilla al Capo, sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, ore 10.00-18.00

"Ricordiamo, infine - concludono dal Comune - che per l'ingresso in tutti i siti è obbligatorio l'uso della mascherina. I visitatori e gli utenti dovranno inoltre provvedere all'igienizzazione delle mani e saranno sottoposti al controllo della temperatura da parte del personale comunale nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della privacy".