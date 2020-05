Bagheria, riapre i battenti il mercatino rionale di viale Bagnera

Riapre i battenti domani, mercoledì 20 maggio, il mercatino rionale di Bagheria. Dopo un accordo con le categorie coinvolte, il Comune di Bagheria con l'intermediazione dell'assessorato alle Attività produttive diretto da Brigida Alaimo, ha garantito che il mercatino di viale Bagnera si possa svolgere con tutte le dovute accortezze e rispettando le norme per il contenimento del Coronavirus.

Verranno garantite, dagli ambulanti autorizzati, le distanze di sicurezza, gli ambulanti come da ordinanza regionale indosseranno, anche all'aperto, le mascherine e utilizzeranno i DPI (dispositivi di protezione individuale) per toccare alimenti o bevande in vendita presso il mercatino o altri prodotti.

"La cittadinanza che intende recarsi presso il mercatino dovrà indossare la mascherina protettiva - spiegano dal Comune -. Gli agenti della polizia municipale saranno presenti a controllare la zona, oltre che per dirigere il traffico, per verificare il corretto svolgimento del mercato secondo le norme del contenimento del virus e del distanziamento sociale".