Chiusa per topi da 12 giorni, riapre la scuola Atria: giochi in dono ai bimbi dalla Petyx e da Ficarra e Picone | VIDEO

Scivoli, bambole e costruzioni in dono per i bimbi della scuola Rita Atria. Un rientro in classe da favola per i piccoli del plesso di via Valverde che, dopo l'increscioso episodio dei giorni scorsi, sono tornati sui banchi tra gli applausi e la gioia di tutti dopo l'importante lavoro di disinfestazione e sanificazione messo in campo da Rap, Coime, Reset e Ville e Giardini, con l'aiuto anche di alcuni genitori.

L'appello per la ricerca di nuovi giochi è partito da un post su Facebook scritto da un mamma. Il vice presidente Nicolao lo ha inoltrato alla giornalista di Striscia La Notizia Stefania Petyx che lo ha sottoposto all'associazione Maredolce, di cui fanno parte anche Ficarra e Picone. Da qui l'inizio di un sogno che oggi è diventato realtà.