Mercatini, Caracausi: "Bene riapertura ma il Comune ha perso tempo per debellare gli abusivi"

"Accolgo con favore la riapertura di tutti i mercati rionali della nostra città che permetterà dopo mesi di chiusura la ripresa delle attività di centinaia di operatori. Non posso però che esprimere il mio rammarico per una nuova opportunità persa da parte dell'amministrazione comunale che ha avuto oltre tre mesi di tempo per ridisegnare i mercatini della nostra città per renderli più appetibili ed adeguati al contesto dove essi vengono svolti".

Lo dichiara Paolo Caracausi, consigliere del gruppo Avanti Insieme, che sottolinea: "L'assenza dei funzionari comunali al momento dell'inizio della vendita come l'assenza della polizia municipale purtroppo porterà di nuovo a mercati fuori regola dove regneranno gli operatori abusivi. Mi auguro che le mie preoccupazioni vengano smentite dai fatti e che da oggi assisteremo a mercatini regolari con operatori che alla fine collaborino con la Rap per lasciare i luoghi puliti nel rispetto e nel decoro della nostra città".