Altavilla Milicia, riaperto il bar sequestrato al boss

Un anno fa era stato sequestrato al boss Francesco Lombardo. Adesso il bar Madonna della Milicia, una terrazza che si affaccia sul Tirreno, dal belvedere di Altavilla, rinasce. Nel maggio 2018 infatti la sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo aveva fatto mettere i sigilli perché il proprietario, oggi collaboratore di giustizia, era considerato il reggente della famiglia mafiosa di Altavilla Milicia. Le redini del locale sono adesso nelle mani del pasticcere Salvatore Di Lorenzo.

Alla festa di inaugurazione, con musica, spettacolo e degustazioni, erano presenti, tra gli altri, don Salvo Priola, parroco del santuario Madonna della Milicia e Giuseppe Virga, sindaco di Altavilla. Dopo la rituale benedizione del sacerdote, il primo cittadino ha commentato soddisfatto: "Riportare in vita un edificio storico di Altavilla, vera e propria terrazza sul Tirreno è per tutti noi motivo di orgoglio e di riscatto. Auguro a Salvatore Di Lorenzo di riportare in auge il bar Madonna della Milicia, che rappresenta patrimonio di tutti gli altavillesi".