Guasto riparato dopo 20 giorni, torna la luce a Brancaccio e Santa Maria di Gesù

Dopo venti giorni di buio, a Brancaccio e Santa Maria di Gesù sta per tornare la luce. Sta per concludersi un intervento di manutenzione straordinaria che riaccenderà oltre 300 punti luce spenti dallo scorso 8 novembre. Ad annunciare la buona notizia su Facebook è il vicepresidente di AmgEnergia Domenico Macchiarella.

A causare i problemi all'illuminazione un guasto ingente all'interruttore generale della cabina di Santa Maria di Gesù che alimenta gli impianti della vasta zona compresa fra via Santa Maria di Gesù, via Conte Federico e via Giafar e che ha disattivato la cabina. Decisivo il ricorso a un intervento di natura straordinaria che vede in campo oltre all'azienda partecipata il Comune di Palermo. "Una reciproca assunzione di impegni e responsabilità - commenta Macchiarella - che è andata a buon fine".