Mafia e scommesse, revocate le licenze a cinque centri

Revocate le licenze a cinque centri scommesse. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Divisione di polizia amministrativa e sociale della Questura sulla scorta di alcuni controlli e delle indagini della guardia di finanza con l’operazione All in. "Alcuni di questi esercizi (dei quali non sono stati forniti i nomi, ndr) - si legge in una nota - mettevano a disposizione degli avventori anche apparecchi di tipo slot m machine che sono stati spenti".

L’inchiesta condotta dalle fiamme gialle "ha svelato - riferiscono dalla Questura - che un gruppo di imprese gravitava intorno alle figure centrali di Francesco Paolo Maniscalco, già condannato per la sua organicità alla famiglia di Palermo Centro, e di Salvatore Rubino che ha messo a disposizione dei clan la propria abilità imprenditoriale al fine di esercitare un concreto potere di gestione e imposizione sulla rete di raccolta delle scommesse".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I titolari di queste attività sono stati interessati dall’ordinanza di custodia cautelare - con 8 arresti e sequestri preventivi - emessa dal gip del tribunale di Palermo. "Dalle indagini è inoltre emerso - concludono dalla Questura - come un articolato sistema di amicizie, parentele, conoscenze e favoreggiamenti abbia condotto all’intestazione delle licenze a persone incensurate e di apparente buona condotta che fittiziamente operavano per nome e per conto di Cosa Nostra".