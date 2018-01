Revoca dei fondi per il restauro della biblioteca regionale, la Cgil: "Vicenda assurda"

"Una vicenda assurda". Così la Cgil definisce lo stop ai lavori di restauro alla biblioteca centrale della Regione, dopo l'annunciata revoca del finanziamento: 1,1 milioni di euro che rischiano di andare in fumo per un "cortocircuito burocratico". I funzionari dell'assessorato regionale ai Beni culturali non hanno preparato in tempo i progetti per installare l'impianto antincendio nei quattri magazzini che ospitano i periodici e per dotare la sala lettura della biblioteca "Alberto Bombace" di riscaldamento e aria condizionata.

La Cgil annuncia iniziative di mobilitazione dei lavoratori e dei cittadini. La vicenda è tutta in uno scambio di note tra il dirigente generale dei beni culturali e il direttore della biblioteca. A quest’ultimo è stata notificata la revoca del finanziamento; mentre in precedenza era stata data comunicazione del conferimento dell’incarico per la progettazione a tre funzionari dell’amministrazione regionale, non disponendo la biblioteca delle necessarie professionalità (ingegneri, architetti, geometri). Prima ancora la richiesta del dirigente della biblioteca centrale di un intervento per le condizioni climatiche della sala lettura e per la chiusura, da oltre tre anni, del magazzino periodici.

"Adesso - scrivono Clara Crocè, segretaria della Fp Sicilia e Giovanni Cammucca, segretario della Fp di Palermo - un cortocircuito burocratico rischia di fatto di bruciare il finanziamento. Alla Regione - aggiungono - sembra che la mano sinistra non sappia cosa fa la destra". Il settore Funzione pubblica del sindacato ha chiesto un incontro urgente per risolvere i problemi della biblioteca, che dalla sua riapertura ha registrato oltre 15 mila accessi: "Gli utenti oggi vengono penalizzati in quanto spesso non possono entrare per il freddo o per la mancanza di pulizia". Infine la sotccata all’assessore Vittorio Sgarbi: "E' latitante rispetto agli innumerevoli problemi dei beni culturali".