Revisione auto, nel Palermitano sono più di 200 mila i veicoli non in regola

Sono quasi un milione le auto private che, in Sicilia, non sono in regola con la revisione, vale a dire il 30,02% di quelle registrate nella Regione. Di queste 232.699 sono "palermitane". I numeri, che arrivano da un’indagine compiuta da Facile.it su dati aggiornati al 31 ottobre 2017, fanno conquistare alla regione il secondo posto per percentuale di auto non revisionate sul totale circolanti: la maglia nera, a livello nazionale, va alla Campania.

Sull'Isola, la provincia di Palermo fa meglio di quella Catania che, in base ai calcoli del comparatore, conta ben 300.800 vetture non revisionate. Il valore più basso si registra invece a Enna dove sono 23.621 le auto non in regola.

"Noi per primi - spiega Mauro Giacobbe, amministratore delegato di Facile.it - siamo rimasti sorpresi dal vedere valori tanto elevati. Un’auto non revisionata ha importanti ripercussioni sia sulla sicurezza della guida, sia sulla qualità dell’aria che respiriamo e, quindi, sulla nostra salute".