Fiumi di droga per le strade del Borgo, smantellata rete di spaccio: 18 arresti

Dal 2017 smerciavano fiumi di marijuana e hashish per le strade del Borgo. Smantellata una capillare rete dello spaccio, attiva nel quartiere. Diciotto i soggetti arrestati nel corso dell’operazione “Push Away” dai poliziotti del Commissariato Centro che questa mattina, con il coordinamento della Squadra Mobile di Palermo, hanno eseguito a loro carico un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale di Palermo. Ventitrè in tutto le misure cautelari eseguite. Sono accusati, a vario titolo, del reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, produzione, traffico e detenzione di stupefacenti. Centinaia le vendite di droga documentate nel corso delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia. Ai raggi x la vita di alcune zone del quartiere, dove, con allarmante semplicità, era possibile reperire stupefacente su strada.

Le investigazioni hanno consentito di delineare l’esistenza di un’associazione a delinquere di spacciatori, composta da tre livelli verticistici e tra loro comunicanti, strumentali al funzionamento della stessa, che operavano sotto la protezione della famiglia mafiosa del Borgo: collettori con grossisti, confezionatori/rifornitori di pusher e pusher. Oltre ad essersi spartiti rigorosamente i ruoli, dalle indagini è emerso che i membri della rete utilizzavano una cassa comune, un linguaggio in codice per chiamare la droga e l’esistenza di regole e indicazioni per chi “sgarrava”. A gestire lo smercio di droga due coppie di coniugi. Fondamentale il ruolo assunto dalle mogli: “ragionierie” dell’associazione, deputate alla “logistica” e, all’occorrenza, capaci di “bonificare” velocemente le case in vista di un controllo delle forze dell’ordine. Le famiglie, per trasportare la droga, utilizzavano anche minorenni.