Palermo aderisce alla Rete delle città per la memoria: "Al fianco di Liliana Segre"

Il Comune di Palermo aderisce alla Rete delle città per la memoria, contro l'odio e il razzismo, lanciata da Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e presidente ALI-Autonomie locali italiane, e Giuseppe Sala, sindaco di Milano. Il prossimo, 10 dicembre, in occasione del 71esimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, il sindaco Leoluca Orlando sarà presente alla grande manifestazione organizzata a Milano insieme alla senatrice a vita Liliana Segre, cittadina onoraria del capoluogo siciliano dal 15 giugno di quest'anno.

“Milano - dichiara il primo cittadino del capoluogo lombardo - è la città di Liliana Segre, qui è nata, da qui è partita e qui è tornata. Saremo in tantissimi a manifestare la nostra amicizia, stima e vicinanza a lei che è per noi la memoria, la verità e la forza di una storia che non sarà mai dimenticata. Milano e i milanesi non saranno mai indifferenti: condanneremo sempre ogni parola e ogni atto di odio e di razzismo”. La senatrice a vita, 89 anni, sopravvissuta ad Auschwitz suo malgrado, a causa delle minacce e degli insulti ricevuti sui social da qualche giorno è sotto scorta.

"Saremo presenti a Milano – ha spiegato Orlando - perché la senatrice Segre è nostra concittadina e a lei siamo vicini, come lo siamo a chiunque sia vittima di violenza e minacce per la propria fede religiosa, appartenenza etnica, colore della pelle, per il proprio genere, semplicemente per il proprio essere sé stesso o sé stessa".