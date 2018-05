Reset e il caso delle buste paga: "Tornare alla normalità per ridurre costi esterni"

"Alla Reset bisogna tornare a una condizione di normalità, con le dovute e normali dinamiche di lavoro, di inquadramento e di carriera ed in primo luogo alle 40 ore settimanali di prestazione lavorativa così come previsto da accordi già sottoscritti. Così si potranno svolgere quei servizi come la lavorazione delle buste paga visto che le professionalità interne oggi ci sono". Lo afferma Pietro La Torre (Ursas), sigla autonoma federata col sindacato Sadirs, dopo il servizio andato in onda su "Striscia la Notizia" sul caso delle buste paga affidate all’esterno.

"Questa condizione di normalità avrebbe potuto permettere il pieno e incondizionato riposizionamento di tutti i lavoratori in un contesto di piena applicazione delle previsioni contrattuali - aggiunge La Torre - e con ciò a percorsi di carriera e anche di riqualificazione di tutto il personale, dagli operai agli amministrativi. Questa visione distorta e strumentale dei lavoratori Reset va ribaltata, non si può astrattamente muovere una critica sull’uso delle risorse, che pure vanno attenzionate e al contempo impedire la valorizzazione interna per via della mancata applicazione degli accordi".

"Il Comune - conclude il sindacalista - si era impegnato nel 2014 a riportare da quest’anno a una condizione di normalità, a 40 ore, solo questo può consentire lavoratori di vivere una situazione tranquilla e legittimare percorsi di carriera riportando all’interno gli eventuali costi esterni, con le dovute e normali dinamiche carriera e ruoli di un’azienda".