Panettiere del Villaggio diventa eroe a Marsiglia: "Cucino cibo palermitano per gli ospedali"

Aveva mollato Palermo per volare a Marsiglia per cercare fortuna. L’arte della panificazione imparata nel panificio di famiglia al Villaggio Santa Rosalia l’aveva portata con sé fino in Francia. Così Renzo Ballotta, in questo periodo di emergenza sanitaria mondiale in cui anche il suo ristorante di cucina tipica siciliana in Costa Azzurra è stato costretto a chiudere, ha pensato di non fermarsi e di offrire pizza e pasta gratis ai medici francesi che per ora lavorano senza sosta negli ospedali curando i malati di Coronavirus.

L’ex fornaio palermitano, 47 anni, una moglie e due figli adolescenti, vive nella città transalpina da 7 anni. Il 14 marzo anche in Francia arriva il lockdown. Il suo ristorante, Pizze & Sfizi, è costretto a fermarsi come tutti gli altri. “A quel punto mi è venuta l’idea - spiega a PalermoToday -. Mentre molti hanno preferito chiudere, io ho pensato che avrei potuto continuare a lavorare per regalare ai vari reparti marsigliesi impegnati in prima linea per combattere il Coronavirus il nostro cibo tipico”.

Più di quaranta pizze al giorno, altrettanti piatti di pasta fresca a medici e infermieri. Un modo per portare un po’ di Sicilia nelle corsie degli ospedali. “Pasta con le sarde, anelletti al forno, pasta col broccolo in tegame e soprattutto pizza, ma quella al taglio, che praticamente qui neppure sanno cosa sia - precisa ancora Ballotta -. Alcune signore volevano darmi soldi, ma non ho accettato. Il mio è un gesto di solidarietà, vicinanza a tutti quegli uomini e quelle donne che in questo momento stanno affrontando una guerra silenziosa. Oltre a medici e infermieri, ci sono anche i pompieri che in Francia hanno le stesse funzioni della polizia municipale”.

Mentre Marsiglia resiste, essendo una delle città francesi meno toccate dal virus, la cittadina che profuma di lavanda va alle cronache mondiali grazie al dottor Didier Raoult che dall’istituto ospedaliero-universitario Mediterrannée Infection che dirige lancia la clorochina, un vecchio farmaco anti-malarico che potrebbe diventare una miracolosa cura contro il Covid-19 facendo gola persino a Trump. “Abbiamo donato anche al suo ospedale - conclude Ballotta -. Sono fiero di questo perché Marsiglia è molto simile a Palermo, stesso golfo, stesso sole, stesso calore e generosità. Io a Marsiglia mi sento a casa, ma se fossi stato a Palermo lo avrei fatto per la mia città”.