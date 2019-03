Nella caserma dei vigili torna il sereno, commissario sindacalista torna al suo posto

Dopo un pomeriggio movimentato e l’intervento della polizia, nel comando di via Dogali sembra essere tornato il sereno. E’ servita la mano del comandante dei vigili Gabriele Marchese per risolvere la vicenda che pochi giorni fa aveva provocato scintille e diverbi. Il dirigente sindacalista Gianfabio Monacò, reintegrato dal giudice del lavoro che ha accolto il suo ricorso su uno spostamento non autorizzato, torna nel proprio ufficio.

A darne notizia è lo stesso Marchese: “Lo scontro tra i due dipendenti circa l’applicazione di quanto già disposto ma non puntualmente eseguito dal vicecomandante si è chiuso con avocazione da parte del Comandante e la puntuale collocazione nel posto fisico precedente alla sentenza”. Il commissario sindacalista di Fp Cgil torna quindi a piazza Giulio Cesare dove svolgeva il proprio lavoro.

La querelle era iniziata con lo spostamento di Monacò che non aveva ricevuto il nullaosta del sindacato. Uno dei due provvedimenti che davano disposizioni in tal senso è stato però impugnato dal commissario che ha avuto ragione dal tribunale del lavoro. Convintosi della mancata applicazione della sentenza - nonostante una disposizione che dava esecuzione alla sentenza del 19 febbraio - l’agente di polizia municipale era andato a protocollare una richiesta.

Lì sarebbe scoppiato il diverbio tra lui e un collega che avrebbe consentito di far protocollare una delle due richieste nell’ufficio di competenza, invitando poi Monacò verso l’ufficio del Mosic e non verso l’ufficio di staff. L’indomani è stata la giornata degli strascichi. L’agente che il giorno prima si era “scontrato” con il commissario sindacalista si è sentito male al termine di una telefonata con il comandante. Quindi l’intervento del 118 e il trasporto in ospedale. Due giorni fa le dimissioni dal Civico: nulla di grave.