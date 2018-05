Il Regno Saudita premia i giovani laureati dell'università palermitana

La ricerca innovativa sull’Architettura islamica condotta dal professore Giovanni Francesco Tuzzolino, docente di Composizione Architettonica e Urbana e coordinatore del Master in Architettura Islamica del Dipartimento di Scienze Umanistiche della Scuola Politecnica con i suoi allievi ha ricevuto un ulteriore importante riconoscimento internazionale. La Reale Ambasciata dell’Arabia Saudita in Italia ha, infatti, reso noto l’elenco delle migliori tesi di laurea magistrale e di dottorato inerenti l'area del Golfo e della Penisola araba, negli ambiti di studio scientifici e umanistici. Tra i sei premi messi a disposizione dal Regno Saudita, ben tre sono stati assegnati ai giovani laureati del corso di laurea in Architettura dell’Università di Palermo (Viviana Petralia, Sofia Pistone, Luca Palumbo, Rosario Giardina, Giuseppe Morreale) che, sotto la guida del professor Tuzzolino, hanno studiato architetture e spazi per un nuovo modello di sviluppo della città araba contemporanea. La cerimonia di premiazione è stata organizzata presso l’ambasciata dell’Arabia Saudita in Italia.