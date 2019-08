Più spazi verdi e sicuri per i bambini, dalla Regione fondi per i parchi gioco

Quasi quattro milioni di euro, dalla Regione, per creare in Sicilia nuovi parchi gioco dotati di attrezzature utilizzabili sia dai bambini normodotati sia disabili. Dovranno sorgere in spazi comunali individuati dalle amministrazioni cittadine che entro il prossimo 31 ottobre potranno fare domanda per accedere a un contributo massimo di cinquantamila euro. E' quanto prevede il bando emanato dal dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali. I Comuni dovranno compartecipare con proprie risorse finanziarie nella misura minima del 10 per cento del costo complessivo del progetto.

"Si potranno così offrire punti di ritrovo e di svago - spiega il presidente della Regione, Nello Musumeci - alle famiglie che hanno figli piccoli e, quindi, l'esigenza di farli giocare in tutta sicurezza in luoghi all'aperto. Ma, soprattutto, si tratta di sfruttare una nuova, grande opportunità per contribuire ad abbattere tutte quelle barriere che ancora oggi impediscono a chi è affetto da una qualche disabilità di usufruire pienamente dei servizi pubblici. E visto che si tratta di minori, è facile comprendere come a questa iniziativa vada riconosciuto un valore assoluto".

E' la convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità che riconosce al fanciullo “il diritto di dedicarsi al gioco e alle attività ricreative proprie della sua età”. Un principio sancito dalle leggi 104 del 1992 e 328 del 2000 sull'integrazione delle persone con handicap e sull'esigenza di fornire risposte adeguate.

"Il gioco - come si legge nel bando - è un espediente decisivo per il bambino e per il suo sviluppo, soprattutto a livello emotivo, cognitivo e relazionale. E un parco gioco inclusivo non ha giochi esclusivamente dedicati a bambini con disabilità, ma contiene giochi per tutti, in quanto nessun gioco può essere identificato come gioco per disabili". Le risorse, che provengono dal "Fondo Nazionale Politiche Sociali", dovranno servire, in particolare, a realizzare i percorsi e le rampe di accesso all'area gioco, la pavimentazione e le strutture cosiddette combinate. Potranno coprire, inoltre, i costi di installazione, quelli per l'inaugurazione del parco e per le attività di comunicazione e di informazione ai cittadini.

Potranno presentare domanda di contributo i Comuni dell'Isola che dispongono di aree verdi già esistenti da attrezzare o da adeguare alle esigenze dei bambini con disabilità. L'area prescelta dovrà essere posizionata in una zona priva di barriere architettoniche, accessibile e già frequentata da bambini. Ciascun Comune, pena l'esclusione, potrà presentare una sola istanza, eventualmente per più aree da attrezzare, ma sempre nei limiti del finanziamento massimo. L'avviso è stato già pubblicato sul portale della Regione.