Assessorato alla Cultura alla Lega, il fronte del "no" in piazza: "Musumeci ritiri delega"

Non si placano le polemiche per la scelta del presidente della Regione Nello Musumeci di affidare l’assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana alla Lega. Per domani alle 18 in piazza del Parlamento è in programma una manifestazione lanciata sul gruppo Facebook "No Beni culturali alla Lega Nord - Musumeci dimettiti!"

I partecipanti chiederanno non solo il ritiro della delega all'assessore Alberto Samonà, ma raccoglieranno le firme per una mozione di sfiducia nei confronti del governatore.

"Musumeci - dicono gli organizzatori - ha detto di noi che siamo una sparuta minoranza. Ma solo il gruppo Facebook conta un numero di iscritti pari ai voti che la Lega ha preso alle ultime elezioni regionali. Questo partito, che è contro la Sicilia per antonomasia, non ci rappresenta. E non ci sentiamo rappresentati neppure da Musumeci che l'ha accolto a braccia aperte nel governo e ha pure insultato i siciliani".