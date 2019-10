Meno consumi e più efficienza energetica, a Castello Utveggio interventi per oltre 5 milioni

Ci sono anche il Castello Utveggio e l’ex caserma dell’aeronautica militare di via Decollati tra gli immobili del dipartimento dei Beni culturali nei quali verranno effettuati lavori di efficientamento energetico. Gli interventi sono finanziati alla Regione con quasi trenta milioni di euro per tutta la Sicilia, con risorse provenienti dal Po Fesr 2014/2020 (azione 4.1.1)

Un maxi piano, quello messo in campo dal governo Musumeci, per ridurre i consumi e ottenere risparmi. Il decreto di approvazione della graduatoria - a firma del dirigente generale del dipartimento dell’Energia Tuccio D’Urso - è stato pubblicato oggi. Gli interventi finanziati, nel complesso, "prevedono la ristrutturazione degli edifici, l’installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo e la gestione dei consumi per la riduzione delle emissioni e per la produzione di energia da fonte rinnovabile".

"Per costruire un futuro migliore per i nostri figli e i nostri nipoti - sottolinea Musumeci - bisogna investire su fonti di energia che riducano drasticamente l’impatto sull’ambiente e, allo stesso tempo, consentano di realizzare economie nei consumi che possono essere dirottate su obiettivi importanti per la collettività. Quello di oggi è un ulteriore passo in questa direzione. Andiamo avanti con convinzione".

In particolare, saranno destinati 5,8 milioni di euro per il Castello Utveggio; 950 mila euro per l’ex aeronautica.