Gadget di Natale in dono ai bambini ricoverati all’ospedale Cervello

L’associazione Chi ama la Sicilia ha devoluto in beneficenza il materiale acquistato con l’incasso ricevuto dall’evento benefico “Lupetto per Chi ama la Sicilia” che si è svolto lo scorso 10 agosto 2019 al Campone Costa Verde a Villagrazia di Carini. Si tratta di gadget di Natale che in questi giorni i volontari dell’associazione stanno donando ai piccoli degenti ricoverati nei reparti pediatrici dell’ospedale Cervello. Un particolare ringraziamento va ad Andrea Lupo in arte “Lupetto” e a tutti i partecipanti allo spettacolo di cabaret di quest’estate che ha consentito questa beneficenza.