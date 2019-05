Ha il reddito di cittadinanza ma viene sorpreso a Sferracavallo mentre lavora in nero

Usufruiva del reddito di cittadinanza ma lavorava in nero. Blitz dei carabinieri, nei guai un palermitano di 52 anni. E' successo a Sferracavallo. L'uomo è stato sorpreso mentre stava effettuando degli interventi di ristrutturazione per una ditta edile. In azione i militari della stazione di Partanna Mondello, intervenuti insieme al personale del nucleo ispettorato del lavoro.

"I militari - spiegano dal comando provinciale - sono entrati in azione per verificare le disposizioni in materia di reddito di cittadinanza. Dopo un'attività investigativa è scattato il controllo dal quale è emerso che il 52enne, beneficiario del reddito di cittadinanza, e per il quale gli era stata già corrisposta la somma di 300 euro, svolgeva prestazioni in nero. La ditta in questione, non era iscritta alla Camera di Commercio, così il titolare è stato deferito perché responsabile di 'omessa visita medica e formazione del personale, mancata redazione del piano operativo di sicurezza e nomina del medico competente'. Inoltre gli è stato notificato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale".

I carabinieri hanno infine riscontrato la presenza di un'altra società edile che impiegava un altro lavoratore in nero. Per questo è scattato un altro provvedimento di sospensione dell’attività nei confronti della società. "Alla fine dei controlli - chiudono da comando provinciale - la carta acquisti è stata sequestrata e sono state elevate sanzioni per 7.200 euro ed ammende in fase di quantificazione, stimate intorno a 60 mila euro".

Si tratta del secondo caso in pochi giorni. Due settimane fa infatti due coniugi sono stati denunciati dai carabinieri in un comune delle Madonie.