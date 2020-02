VIDEO | Reddito di cittadinanza a rischio per bonus che aumentano Isee: "Prima ci aiutano, poi ce lo tolgono"

Beneficiari di reddito di cittadinanza in sit in in Prefettura per fare chiarezza sulla loro situazione. Nel 2018 avevano percepito dei contributi assistenziali di varia natura. Oggi rischiano che gli venga decurtata una grossa fetta del reddito di cittadinanza o addirittura tutto perché quei contributi farebbero cumulo sul loro reddito