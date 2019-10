Ha il reddito di cittadinanza, vigili scoprono che fa il posteggiatore in via Volturno

Dallo scorso maggio percepiva il reddito di cittadinanza. Ma questo "privilegio" non gli impediva di continuare a fare il posteggiatore. Un uomo di 57 anni (F.M.) è stato sorpreso dagli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico in via Volturno, all’incrocio con via Tunisi. La polizia municipale lo ha "pescato" nell’ambito delle azioni mirate al contrasto del fenomeno dei posteggiatori abusivi e finalizzate anche alla verifica della regolarità dei redditi di cittadinanza.

"L'uomo - dicono dagli uffici del Comune - era un posteggiatore recidivo. Gli agenti lo hanno sorpreso mentre con vistose segnalazioni invitava gli automobilisti a parcheggiare. Dai controlli è emerso che era stato già sanzionato a dicembre e che è beneficiario del reddito di cittadinanza da maggio. Il cinquantasettenne è stato segnalato all’autorità giudiziaria per aver commesso la stessa violazione e all’Inps per l’agevolazione che gli era stata concessa".

Nel corso di altre operazioni - venerdì scorso - gli agenti hanno segnalato all’autorità giudiziaria due posteggiatori recidivi, G.O. di 34 anni e G.F. di 54 anni, che esercitavano rispettivamente l’attività in via Guardione e al parcheggio Emiri. Quest’ultimo era anche sottoposto ad una misura di sorveglianza. Nello stesso posto la scorsa settimana un altro posteggiatore, C.F. di 49 anni, è stato denunciato perché sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Monreale.

Domenica nei pressi dello stadio, in occasione dell’incontro di calcio Palermo-Licata, i vigili hanno individuato altri quattro posteggiatori. Uno dei quattro, F.A. di 34 anni, è stato sorpreso in corrispondenza del capolinea Amat di viale del Fante, pertanto è stato segnalato all’autorità giudiziaria e gli è stato notificato l’ordine di allontanamento per 48 ore. A piazza Giovanni Paolo II un altro posteggiatore è stato denunciato perché recidivo e un altro sanzionato per un importo di 771 euro.