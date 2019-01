Di Maio denuncia Caf palermitano: "Consiglia come eludere regole del reddito di cittadinanza"

"In un Caf di Palermo una persona consigliava alle persone come eludere i paletti del reddito di cittadinanza". La denuncia arriva dal vicepremier Luigi Di Maio in un video pubblicato sulla pagina Facebook. Di Maio cita un'inchiesta giornalistica della trasmissione televisiva L'Arena e spiega che si tratta "di un centro di assistenza fiscale dell'Alpaa federata con la Flai Cgil''. Il vicepremier suggerisce al nuovo segretario, Maurizio Landini, di ''accertare con chi si vadano a federare'' e di ''prendere dei provvedimenti nei confronti di questo signore''.

"Ammesso che questi consigli funzionino - dice Di Maio rivolgendosi direttamente ai cittadini - direi di evitare di ascoltare questi consigli perché, come si dice dalle mie parti, questi consulenti che ti consigliano come eludere la legge fanno 'passare un guaio' alle persone che si convincono. Evitate di cadere nel tranello di quelli che dicono che non ci sono controlli perché invece ci sono. Se qualcuno ha commesso un reato, non ci sarà pietà per nessuno, si rischiano fino a 6 anni di carcere''.

Il reddito di cittadinanza, assicura Di Maio, ''andrà a chi ne ha diritto''. E annuncia di avere già preso contatti con la guardia di finanza perchè effettui un controllo. "Stamattina - aggiunge - ho anche parlato con il comandante generale e ho detto che dobbiamo lavorare il più possibile per contrastare i 'furbetti'".