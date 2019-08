Era a 80 metri di profondità: recuperato il cadavere del secondo sub morto a Isola

Individuato il cadavere di Giuseppe Migliore, il secondo sub che, dopo Antonio Aloisio, ha perso la vita in seguito a un'immersione nelle acque di Isola delle Femmine. Migliore da mercoledì risultava disperso. Il 58enne è stato recuperato nella tarda mattinata di oggi. Lo hanno rintracciato a 15 metri dal relitto del Loreto, a una profondità di circa 80 metri grazie al Rov, il remotely operated vehicle in uso ai militari della Guardia costiera, e alle immersioni dei sommozzatori dei vigili del fuoco.

Intorno alle 14.30 sono state ultimate le operazioni per riportare in superficie la salma dell’uomo. Poi il trasferimento da Isola al molo Quattro venti del porto di Palermo a bordo di un’ambulanza del 118 per gli atti successivi di competenza della Guardia costiera. Dopo una prima ispezione il pm ha disposto l’autopsia nell’Istituto di Medicina legale del Policlinco che sarà eseguita nei prossimi giorni.

L’esame servirà a accertare le cause del decesso e chiarire cosa sia accaduto vicino al relitto del Loreto, un “tesoro” inabissato e meta degli appassionati del profondo blu che si sarebbe trasformato in una trappola fatale. Alle ricerche hanno partecipato anche i militari dell’Aeronautica con un elicottero che ieri, in due ore, ha sorvolato e perlustrato dall’alto un’area di oltre 200 chilometri quadrati.

Secondo una prima ricostruzione i due sarebbero andati con un gommone e una terza persona, il loro istruttore di sub, alle spalle dell'isolotto, dove si trova il relitto della nave affondata nel 1942 dal missile sparato da un sommergibile britannico. A circa 20 minuti dall'immersione Aloisio sarebbe tornato in superficie moribondo segnalando che il suo amico era rimasto sott'acqua.

Dopo aver lanciato un primo allarme l'uomo al volante del gommone è rientrato al porticcio per portare Aloisio sulla banchina dove sarebbe arrivato già morto. Sul suo corpo i segni di alcuni graffi. Alle prime ricerche hanno partecipato anche alcuni pescatori che hanno raccolto la richiesta d'aiuto e provato a inviduare Migliore, che al momento del ritrovamento pare avesse ancora le bombole allacciate. Non sarebbero state trovate invece quelle di Aloisio.