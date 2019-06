"Palermo-Catania in 30 minuti, il sogno può diventare realtà: accordo con una multinazionale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il segretario regionale sicilia, di Alleanza Democratica, dottor Daniele Perricone, comunica di aver avviato una trattativa per la realizzazione dell’ Asse ferroviario Palermo/Catania ad alta velocità. Il sogno può diventare realtà arrivare a Catania e viceversa in soli 30 minuti, sta per stringere un accordo con una multinazionale Sky in grado di realizzare questa opera di indiscussa innovazione. I fondi saranno ricercati tra i capitoli di bilancio dei fondi europei.

Gallery