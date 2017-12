Assalti in banca e agguati fuori dalle Poste, due rapine in poche ore

Rapinatori scatenati in città, due episodi in poche ore. Due malviventi hanno rapinato in via Enrico Toti, non lontano dalle Poste di via Porcelli (foto allegata), nei pressi di via Monfenera, un uomo che aveva appena prelevato dei contanti in filiale. Lo hanno avvicinato, lo hanno minacciato e spintonato costringendolo a consegnargli il denaro che aveva addosso. Poi la fuga a bordo di uno scooter fra le stradine in zona Montegrappa.

Il secondo episodio si è verificato appena un’ora dopo in via Marchese di Villabianca. Due uomini di mezz’età, con il volto coperto e armati di taglierino, hanno fatto irruzione nella filiale Unipol che si trova all'angolo con via Arimondi. Hanno minacciato i cassieri e hanno chiesto loro (senza successo) di aprire la cassaforte per prendere i contanti e metterli in un sacco.

Dopo aver arraffato i soldi che potevano e prima che qualcuno potesse lanciare l’allarme i due rapinatori sono usciti all’esterno e dopo un breve tratto a piedi sono saliti a bordo di un mezzo pronto per la fuga. Su entrambi i casi indaga la polizia che ha chiesto di acquisire le immagini delle telecamere della banca e quelle degli esercizi commerciali nei pressi di via Toti.

