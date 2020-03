Cronaca Zisa / Via Eugenio l'Emiro

Una giornata di ordinaria follia, tre rapine in poche ore tra market e negozi di telefonia

I colpi sui quali indagano la polizia sono stati messi a segno sabato mattina. Per uno di questi, quello al Carrefour di via Petralia Sottana, è stato arrestato un giovanissimo. Nel mirino anche il Paghi Poco di via Eugenio l'Emiro e il punto vendita Vodafone di via Leonardo da Vinci