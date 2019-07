Supermercati e distributori di benzina, rapinatori scatenati: tre colpi in pochi giorni

Due supermercati e un distributore di carburante nel mirino dei rapinatori. Sono tre i colpi messi a segno la scorsa settimana e sui quali adesso indagano gli agenti di polizia. L'ultimo in ordine cronologico è stato quello al punto vendita Decò di via Gaetano Lo Verde, la stradina che collega via Leonardo da Vinci a via Giotto. Due persone sono entrate intorno alle 19 di sabato lasciando intendere di essere armate, si sono fatte consegnare l'incasso - circa 300 euro euro - e sono scappate a piedi.

Le altre due rapine risalgono invece a mercoledì. La chiusura del Conad di via Cipolla era vicina e un'altra giornata di lavoro stava per concludersi, ma intorno alle 20 due giovani - uno dei quali armato di pistola - hanno fatto irruzione nel market e hanno minacciato i dipendenti. In pochi minuti sono riusciti a farsi consegnare un bottino da 200 euro e sono fuggiti, raggiungendo con ogni probabilità un mezzo parcheggiato nella vicina via Archirafi per allontanarsi e fare perdere definitivamente le proprie tracce.

Appena due ore dopo, intorno alle 22, le volanti di polizia sono intervenute in via Ernesto Basile per una rapina all'impianto Eni. A lanciare l'allarme è stato un dipendente che ha riferito agli investigatori di essere stato sorpreso alle spalle da un giovane che lo ha costretto a consegnargli l'incasso (circa 200 euro). L'uomo non è riuscito a fornire alcuna descrizione del malvivente, ricordando soltanto un dettaglio: le frasi urlate in dialetto con un marcato accento palermitano. Su tre episodi indaga la polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.