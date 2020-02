Rapinano in sequenza due supermercati, la polizia li arresta grazie ad agente fuori servizio

La polizia ha arrestato, in flagranza di reato, i palermitani Leandro Adelfio (29 anni) e Angelo Donzelli (38 anni), entrambi pluripregiudicati del quartiere Oreto, autori di due rapine aggravate, consumate in rapida successione ai danni di altrettanti supermercati lo scorso sabato pomeriggio in via Messina Marine e in via Luigi Manfredi.

Determinante il contributo di un poliziotto della Stradale libero dal servizio, di passaggio lungo l’itinerario dei rapinatori. Alle 17,30 di sabato il poliziotto ha incrociato uno dei due malviventi in via Manfredi e non ha potuto fare a meno di notare come il suo abbigliamento e l’atteggiamento furtivo nei pressi di un market fossero più che sospetti; dopo qualche secondo di attesa, l’agente ha notato un altro uomo uscire repentinamente dai locali del market per ricongiungersi con il complice rimasto fuori a far da "palo".

E' così scattato il dispositivo di allarme, che ha vanificato il tentativo di fuga di Adelfio e Donzelli: entrambi sono stati seguiti dal poliziotto fino alla via Perez. Saliti a bordo di una vettura per fuggire, imboccando la via Bergamo, i malviventi hanno percorso però poche centinaia di metri: in via Buonriposo infatti c'erano ad attenderli una pattuglia dei “Falchi” della Squadra Mobile e una dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, indirizzate dalle puntuali segnalazioni del poliziotto-testimone.

Gli agenti hanno quindi bloccato ogni tentativo di fuga. Addosso ad Adelfio è stata trovata una pistola, subito sequestrata. Una rapida ed efficace indagine, effettuata dai poliziotti della sezione Contrasto al crimine diffuso della Squadra Mobile, ha poi permesso di accertare come i due fermati, pochi minuti prima di perpetrare la rapina in via Luigi Manfredi, si fossero resi responsabili di altro, analogo assalto, ad un supermercato in via Messina Marine.

I riscontri effettuati dagli agenti sul luogo dei reati, le testimonianze raccolte, la visione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza, le caratteristiche fisiche ed i vestiti utilizzati per compiere le rapine (risultati identici), hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti, anche in relazione al primo assalto e definire un solido quadro probatorio a carico dei due soggetti.

Il bottino complessivo delle due rapine ammonta a circa mille euro, parte del quale è stato recuperato e restituito. Adelfio e Donzelli, arrestati in flagranza del reato per rapina aggravata in concorso, sono stati condotti presso la locale Casa Circondariale “Lorusso - Pagliarelli”. Ulteriori indagini della Squadra Mobile sono in corso per accertare altri eventuali crimini commessi dai due.