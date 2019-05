Rapinatori in azione nella notte in zona stazione e via Crispi, nel mirino due giovani

Due giovani aggrediti e rapinati nella notte in centro storico. Un 29enne che si trovava in piazza Giulio Cesare, vicino alla stazione ferroviaria, è finito nel mirino di tre banditi che gli hanno puntato contro un coltello. Nonostante le minacce la vittima ha cercato di reagire, ma per tutta risposta è stata colpita e costretta a consegnare il suo smartphone e il portafogli contenente soldi e documenti.

Per il giovane finito nel mirino sono state necessarie le cure dei sanitari del 118 che li hanno portato all’ospedale Policlinico per accertamenti. Sull’episodio indagano gli agenti di polizia che, nel corso della notte, hanno raccolto l’allarme lanciato da un militare di 27 anni che stava passeggiando nella zona di via Crispi, all'altezza del mercato ittico. Anche lui è stato aggredito e derubato di denaro e documenti.