Assalti ai furgoni di sigarette: i nomi dei dodici arrestati

I nomi dei dodici arrestati nell'abito dell'operazione "Tabula rasa", portata a termine dai carabinieri della compagnia di San Lorenzo che hanno smantellato una banda dedita agli assalti ai furgoni carichi di sigarette.

Le manette sono scattate per:

Onofrio Bronzellino, 39 anni, detto "Lino", già in carcere;

Salvatore Bronzellino, 65 anni, ai domiciliari;

Vincenzo Bronzellino, 36 anni, già ai domiciliari e portato in carcere;

Giuseppe Corrao, 45 anni, già ai domiciliari e portato in carcere;

Roberto Ferrante, 49 anni, già ai domiciliari e portato in carcere;

Serafino Ferrara, alias "Salvo", 54 anni;

Michele Parlatore, 51 anni, già ai domiciliari e portato in carcere;

Manuel Patricolo, 28 anni residente a Misilmeri, già ai domiciliari e portato in carcere;

Cesare Unniemi, 47 anni, già in carcere;

Carmelo Mattarelli, 40 anni, ai domiciliari;

Giuseppe Ragusa, 38 anni, ai domiciliari;

Giovanni Scalavino, 51 anni, già sottoposto alla libertà vigilata sono scatttati i domiciliari.