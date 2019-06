Sperone, era l'incubo delle farmacie: arrestato rapinatore

Due rapine messe a segno e una andata in fumo in 24 ore. Di questo dovrà rispondere Francesco Di Maria, 40enne dello Sperone, arrestato dalla polizia - in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Palermo - dopo cinque mesi di indagini. Il 3 gennaio sarebbe riuscito a svaligiare la cassa della farmacia di via Pecori Giraldi. Il giorno dopo avrebbe ritentato il colpo ma sarebbe andata male: il titolare dell’esercizio commerciale dopo averlo bloccato davanti alla porta lo avrebbe fatto desistere.

Il presunto rapinatore non si sarebbe però dato per vinto e avrebbe semplicemente cambiato esercizio commerciale: la scelta sarebbe ricaduta sulla famacia di via XXVII Maggio dove, circa tre minuti dopo è entrato in azione: mettendo in scena lo stesso copione tutto è andato come da piano. Il malvivente - con il volto parzialmente coperto da un cappuccio - dopo aver scavalcato il bancone, ha puntato un coltello al dipendente di turno e si è fatto consegnare l’incasso. Poi si è dileguato portando a casa un bottino complessivo di circa 700 euro.

Le indagini dei poliziotti del Commissariato Brancaccio hanno permesso di ottenere importanti riscontri investigativi sulla responsabilità di Di Maria: l'analisi delle immagini dei sistemi di video sorveglianza posizionate nelle zone interessate dagli eventi e la conoscenza del territorio da parte delle forze dell'ordine hanno permesso di associare un volto e un nome ai frame ripresi dalle telecamere.