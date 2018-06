Doppio assalto alla Unipol di via Marchese di Villabianca, presi i rapinatori

La polizia ha risolto il caso legato a due rapine compiute, a distanza di un mese, alla Banca Unipol in via Marchese di Villabianca. Le indagini hanno portato all'arresto di Antonino Lo Monaco, 24 anni, e Girolamo Torres, 48 anni, già in carcere perché sottoposto a una misura cautelare analoga. I due sono stati riconosciuti anche grazie ai filmati girati dalle telecamere a circuito chiuso dell'istituto di credito.

I due assalti alle banche, risalenti al 24 novembre e al 28 dicembre del 2017, furono compiuti a volto scoperto. I due erano armati di taglierino: il bottino - di circa 12 mila euro complessivamente - è stato ritrovato in parte a casa di Torres. "Due colpi dalle dinamiche praticamente identiche - spiegano dalla questura -. A breve distanza di tempo dalla rapina del 28 dicembre, Torres, già noto alle forze dell’ordine, fu raggiunto dagli agenti di polizia nel suo appartamento e sorpreso con ancora addosso i vestiti usati durante l’assalto".

Lo scorso 28 dicembre - dopo aver minacciato gli impiegati - i rapinatori si erano impossessati di 9 mila euro, per poi fuggire in direzione di via Sampolo. Torres fu individuato anche grazie alle testimonianze raccolte sul posto. In casa del pregiudicato furono trovati anche un paio di occhiali indossati durante la rapina e ripresi dalle telecamere di sorveglianza, oltre a una pistola giocattolo priva del tappo rosso.

In questi mesi le indagini dei poliziotti della sezione Antirapina della Squadra mobile - con quello che dalla questura è stato definito "un instancabile processo di selezione di sospettati e pregiudicati" - hanno cercato di fare luce sul complice di Torres. Gli investigatori, così, sono riusciti a risalire al malvivente che lo aveva affiancato in entrambi i casi, Antonino Lo Monaco.