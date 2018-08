Ballarò, rapinato e picchiato in casa da tre giovani

Rapina in casa di un bengalese nel cuore del centro storico. Tre giovani con una scusa hanno fatto irruzione in casa dell'uomo, in via del Ponticello, una traversa di via Maqueda. Lo hanno minacciato per farsi consegnare soldi e oggetti preziosi. La vittima ha cercato di reagire, ma è stata ferita al volto. Una volta presi i soldi sono fuggiti. Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno medicato la vittima, trasportata in ospedale.

Questa mattina si era verificato un altro scippo in corso Vittorio Emanuele. Presa di mira una turista a cui è stata portata via una borsa con soldi e cellulare. Anche in questo caso indaga la polizia.