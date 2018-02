Via Michelangelo, commando armato fa irruzione in una villa

Commando armato assalta villa in viale Michelangelo. Quattro banditi hanno fatto irruzione questa mattina in un’abitazione non lontano dal supermercato Conad a Borgo Nuovo. In quel momento a casa c’era il collaboratore domestico che, alla vista dei rapinatori, è fuggito via da un’uscita secondaria per mettersi al riparo e contattare il proprietario di casa. Poi l’allarme alla sala operativa della polizia.

Sul posto sono intervenute numerose volanti e poco dopo si è alzato in volo un elicottero per battere palmo a palmo, anche dal cielo, i terreni che circondano la villa. I malviventi, dopo aver rovistato nei cassetti e nei mobili alla ricerca di denaro e gioielli, sono scappati scavalcando il muro di cinta e raggiungendo un autolavaggio. Poi hanno proseguito la fuga raggiungendo l’auto con cui erano arrivati.

I poliziotti hanno visionato le immagini di alcune telecamere, sia dell’attività che si trova di fianco alla villa che di altri esercizi commerciali, che potrebbero aver immortalato il mezzo usato dalla banda o altri dettagli utili. Poi gli agenti hanno ascoltato il racconto del collaboratore domestico il quale, però, non sarebbe riuscito a fornire alcuna informazione. Da chiarire se i banditi siano riusciti a portare via qualcosa.