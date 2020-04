Cappuccio, mascherina e coltello: rapine "fotocopia" a Cruillas e in zona Libertà

Due colpi nella stessa mattinata in due zone lontane fra loro ma con modalità che appaiono praticamente identiche. Un rapinatore incappucciato, con mascherina e armato di coltello è entrato in azione venerdì in via Brunelleschi. Ha fatto irruzione in un negozio di detersivi, ha minacciato il titolare e lo ha costretto con le cattive a consegnargli l’incasso pari a circa 450 euro. Poi la fuga.

Circa un’ora dopo un’altra rapina è stata messa a segno in una lavanderia di viale Croce Rossa. Anche in quest’occasione il bandito si è presentato con il volto coperto da un cappuccio e una mascherina chirurgica. Si è diretto il bancone, ha intimorito i dipendenti e ha svuotato la cassa all’interno della quale c’erano circa 300 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Su tutti e due gli episodi indagano gli investigatori della polizia che hanno ascoltato i testimoni e acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso le fasi precedenti ai due assalti e la fuga del bandito. Sino ad ora non è stato possibile escludere che l’autore delle due rapine fosse lo stesso.