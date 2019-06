Spingono giù dallo scooter l'impiegato di una sanitaria e gli rubano 10 mila euro

E' stato spinto a terra mentre si trova sullo scooter da due malviventi che probabilmente erano a conoscenza del "tesoro" nascosto sotto la sella. Una rapina è stata messa a segno stamattina in via Ugo la Malfa, intorno alle 9. A finire nel mirino della coppia di banditi un impiegato della catena di sanitarie Demma che stava trasportando 10 mila euro in contanti provenienti dagli incassi dell'attività.

Secondo una prima ricostruzione i rapinatori lo avrebbero affiancato con un mezzo, forse un altro scooter, ma avrebbero agito a volto scoperto. Una volta vicini gli avrebbero fatto perdere l'equilibrio facendolo cadere per terra. A quel punto avrebbe minacciato l'impiegato e avrebbero forzato la sella del mezzo a due ruote sotto la quale era custodito il denaro. Una dinamica che lascerebbe intendendere che i due l'abbiano seguito sin dall'inizio.

A lanciare l'allarme è stato lo stesso dipendente dopo essersi rialzato da terra e aver visto i rapinatori allontanarsi con il bottino. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri che hanno ascoltato il racconto della vittima e avviato le indagini. Acquisite le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso l'assalto e la fuga dei banditi.