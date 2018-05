Assalto armato in via San Basilio, uomo rapinato in casa

Irrompe nel suo appartamento, lo minaccia con un pistola e gli porta via contanti, una carta di credito e alcuni documenti. E’ successo ieri intorno alle 13 in via San Basilio, a pochi passi da via Roma. A lanciare l’allarme alla polizia dopo la rapina è stato il proprietario di casa ancora sotto shock per l’accaduto. Resta ancora da quantificare il bottino del colpo.

Dopo la telefonata al 113 sul posto sono intervenute diverse volanti di polizia. Gli agenti hanno ascoltato il racconto del proprietario di casa il quale ha riferito di un uomo vestito che indossava una tuta e ha fatto irruzione con un’arma tra le mani. Una volta arraffati soldi e carta di credito il rapinatore ha continuato a frugare tra i cassetti per poi fuggire in direzione di via Maqueda prima che qualcuno lanciasse l’allarme sentendo le urla della vittima.

Sull’episodio indagano adesso gli agenti della Squadra Mobile che hanno acquisito i video delle telecamere piazzate nei pressi dell’appartamento dove si è consumata la rapina. Tra le immagini ce ne potrebbero essere alcune utili per risalire all’identità del bandito o del mezzo utilizzato per scappare. Non è escluso che il rapinatore abbia colpito insieme a un complice che gli avrebbe garantito la fuga a bordo di un’auto o di uno scooter.