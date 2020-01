Ragazza minacciata col coltello e derubata, in carcere anche il secondo aggressore

Ad agosto, con l'aiuto di un complice, avrebbe minacciato e rapinato una ragazza in via Aurispa. Adesso per lui si sono aperte per porte del carcere. I poliziotti del commissariato Zisa-Borgo Nuovo hanno arrestato Amadou Sedao, 23 anni del Gambia.

I fatti risalgono alla notte dello scorso 1 agosto. La vittima stava camminando verso casa quando è stata affiancata da due uomini, uno dei quali armato di coltello, scesi da una vettura. E' stata immobilizzata e strattonata e infine derubata dell'Iphone che aveva con sè. I ladri sono poi fuggiti in auto.

Secondo quanto accertato, quello è stato solo uno dei 5 episodi messi a segno quella stessa sera (rapine consumate e tentate) in più zone della città e, per gli inquirenti, riconducibli agli stessi autori. La vettura a bordo della quale si erano spostati i malviventi (poi risultata rubata e riconsegnata al legittimo proprietario) è stata rintracciata a Ballarò: nell’abitacolo c'era la cover del telefonino della vittima di via Aurispa. All’Albergheria, in via Trappetazzo, dopo un breve inseguimento, è stato invece bloccato ed arrestato uno degli autori delle aggressioni ( tra le quali anche quella di via Aurispa), un 20enne nato in Gambia (attualmente in carcere).

Da allora, i poliziotti hanno lavorato per individuare il complice e, aiutati anche dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e dalle testimonianze di vittima testimoni, sono risaliti al 23enne arrestato oggi. Deve rispondere dei reati di rapina pluriaggravata in concorso e di ricettazione. E’ inoltre al vaglio degli investigatori la sua posizione per gli altri episodi avvenuti quella sera.