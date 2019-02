La "gang" dei telefonini torna a colpire: 40enne rapinato in piazza Indipendenza

La "gang" dei telefonini torna a colpire. Due malviventi sono entrati in azione nel tardo pomeriggio di ieri strappando lo smartphone dalle mani di un quarantenne in piazza Indipendenza, nei pressi del bar Santoro. L'uomo è stato spintonato e costretto a cedere il telefonino, secondo quanto prevede il "copione" del classico "fermo" in strada.

Dopo l'aggressione la vittima ha avvertito la polizia e gli investigatori si sono messi a caccia degli autori della rapina. Protagonisti due giovani che sono poi scappati in direzione di corso Pisani. Un episodio che allunga la "collezione" di furti e aggressioni nella zona del centro. Il quarantenne non ha comunque riportato conseguenze fisiche e non ha fatto ricorso alle cure mediche.