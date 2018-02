Col furgone delle onoranze funebri per andare a rapinare: arrestati 6 palermitani

Tentata rapina: con questa accusa i carabinieri hanno arrestato sei palermitani. L’operazione si inquadra nelle attività di contrasto alle rapine ai furgoni portatabacchi. In azione i carabinieri della compagnia di San Lorenzo: decisiva una loro intuizione. I militari all'alba di ieri hanno visto i sei "ruiniti" davanti a un distributore di benzina. Così è scattato un inseguimento "silenzioso". Senza dare nell'occhio i carabinieri hanno visto i palermitano imboccare l’autostrada verso Termini Imerese. Gli immediati accertamenti hanno consentito di verificare che proprio a Termini erano previste diverse consegne di tabacchi. La banda si è mossa a bordo di quattro mezzi.

"Il sospetto è diventato una ragionevole certezza - spiegano dall'Arma - quando i militari hanno verificato che uno dei sei si trovava a bordo di un furgoncino delle onoranze funebri, che sicuramente sarebbe stato utilizzato per trasportare la refurtiva. Avendo forti sospetti sulle intenzioni della banda, i carabineri - anche con l’ausilio di un elicottero - hanno deciso di intervenire. I palermitani sono stati fermati proprio nelle vicinanze del passaggio del furgone dei tabacchi. Nelle loro auto sono stati trovati con il perfetto kit del rapinatore: fascette per legare i polsi agli autisti, una bomboletta spray per oscurare la telecamera interna al camion, guanti, cappellini e scaldacollo".

I sei uomini, tutti palermitani e di età compresa tra i 51 ed i 23 anni, provengono da quartieri diversi della città (per ragioni investigative non sono stati forniti i nomi, ndr). La banda è stata quindi portata nella caserma di Palermo San Lorenzo. Dagli accertamenti è emerso che il furgone delle onoranze funebri era stato rubato. Per i rapinatori si sono aperte le porte del carcere.

Proprio nelle scorse settimane i carabinieri avevano arrestato un’altra banda, nel corso di un'operazione simile. In quel caso erano state fermate 13 persone, responsabili di associazione per delinquere finalizzata alle rapine ed alla ricettazione.

